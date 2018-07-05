Сборная Бразилии поблагодарила Сочи за прием во время ЧМ-2018

Конфедерация футбола Бразилии (CBF) поблагодарила Сочи за прием во время ЧМ-2018. Команда базировалась в этом городе во время группового турнира и 1/8 финала.

"Спасибо, Сочи! Сборная Бразилии говорит до свидания своему дому в России, теперь команда будет путешествовать из города в город, в зависимости от мест проведения матчей ЧМ-2018", - говорится в сообщении CBF.

В четверг сборная Бразилии покинет Сочи и отправится в Казань, где проведет четвертьфинал ЧМ-2018. Игра Бразилия - Бельгия состоится 6 июня и начнется в 21.00 по московскому времени.