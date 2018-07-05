Сборная Бразилии по-русски поблагодарила Сочи за прием во время ЧМ-2018

Сборная Бразилии выразила благодарность Сочи за прием во время ЧМ-2018. Команда базировалась в этом южном городе во время группового этапа турнира и 1/8 финала.
- Спасибо, Сочи! Сборная Бразилии говорит до свидания своему дому в России, теперь мы будем путешествовать из города в город, в зависимости от места проведения матчей ЧМ-2018, - сообщается в официальном Твиттере сборной Бразилии.
Spasiba, Sochi! / Obrigado, Sochi! 👋🇷🇺– CBF Futebol (@CBF_Futebol) 4 июля 2018 г.
A partir de agora a #SeleçãoBrasileira se despede da sua casa na Rússia e viaja de cidade em cidade a cada fase da #Copa2018 pic.twitter.com/QCXk0kzfQc
Сборная Бразилии в матче 1/4 финала чемпионата мира встретится с Бельгией (6 июля, Казань).