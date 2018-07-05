08:21 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сборная Бразилии по-русски поблагодарила Сочи за прием во время ЧМ-2018


Сборная Бразилии выразила благодарность Сочи за прием во время ЧМ-2018. Команда базировалась в этом южном городе во время группового этапа турнира и 1/8 финала.

- Спасибо, Сочи! Сборная Бразилии говорит до свидания своему дому в России, теперь мы будем путешествовать из города в город, в зависимости от места проведения матчей ЧМ-2018, - сообщается в официальном Твиттере сборной Бразилии.

Сборная Бразилии в матче 1/4 финала чемпионата мира встретится с Бельгией (6 июля, Казань).

Бразилия - Бельгия

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