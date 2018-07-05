Сборная Бразилии по-русски поблагодарила Сочи за прием во время ЧМ-2018

Сборная Бразилии выразила благодарность Сочи за прием во время ЧМ-2018. Команда базировалась в этом южном городе во время группового этапа турнира и 1/8 финала.

- Спасибо, Сочи! Сборная Бразилии говорит до свидания своему дому в России, теперь мы будем путешествовать из города в город, в зависимости от места проведения матчей ЧМ-2018, - сообщается в официальном Твиттере сборной Бразилии.