Сборная Бразилии будет тренироваться на одном стадионе со скелетонистами России

Сборная России по скелетону сегодня начала сбор в Сочи на базе "Юг Спорт". Там же с 10 июня начнет тренироваться футбольная сборная Бразилии.

- Бразильцы будут жить в отеле "Камелия" и тренироваться на наших футбольных полях, - цитирует ТАСС руководителя "Юг Спорта" Михаила Дремова. - Но в их отсутствие на беговых дорожках вокруг поля могут готовиться к сезону члены сборных России. Оргкомитет ЧМ-2018 нам согласовал это. Тем более, что бразильцы не будут же безвылазно сидеть в Сочи, им предстоят поездки на матчи в другие города".

Сбор скелетонистов продлится до 21 июня.

Сборная Бразилии в рамках группового этапа встретится с командами Швейцарии (17 июня, Ростов), Коста-Рики (22 июня, Санкт-Петербург) и Сербии (27 июня, "Спартак").



