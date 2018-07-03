Сборная Бельгии возвращается в Москву после сумасшедшего матча с Японией

Игроки сборной Бельгии вылетели из Ростова-на-Дону в Москву после матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Японии. Бельгийцы уступали по ходу встречи 0:2, но смогли вырвать победу 3:2, забив победный мяч на четвертой добавленной минуте.
На время турнира Бельгия базируется в подмосковном Дедовске. В 1/4 финала бельгийцам предстоит игра с Бразилией. Пройдет она 6 июля в Казани.
🔜🛫 Back to #Moscow 🤗– Belgian Red Devils (@BelRedDevils) 2 июля 2018 г.
🎯 @NChadli#REDTOGETHER #WorldCup #BELJPN
🔜 #BRABEL pic.twitter.com/zcHgtT2Vsb