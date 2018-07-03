Сборная Бельгии возвращается в Москву после сумасшедшего матча с Японией

Игроки сборной Бельгии вылетели из Ростова-на-Дону в Москву после матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Японии. Бельгийцы уступали по ходу встречи 0:2, но смогли вырвать победу 3:2, забив победный мяч на четвертой добавленной минуте.

На время турнира Бельгия базируется в подмосковном Дедовске. В 1/4 финала бельгийцам предстоит игра с Бразилией. Пройдет она 6 июля в Казани.

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