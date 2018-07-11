Сборная Бельгии вернулась в Москву после поражения в 1/2 финала ЧМ-2018

Сборная Бельгии вернулась в Москву после поражения от Франции в 1/2 финала чемпионата мира-2018 (0:1). Бельгийцы будут готовиться к матчу за 3-е место. Соперник определится во встрече Хорватия - Англия, которая состоится сегодня, 11 июля.
✈️ Back to #Moscow 🇷🇺– Belgian Red Devils (@BelRedDevils) 10 июля 2018 г.
🇧🇪 Good night #Belgium ! 😘#REDTOGETHER#WorldCup#FRABEL
🔜 🥉❓🤞 pic.twitter.com/2cttlXAtGp
Back in #Moscow 🤗– Belgian Red Devils (@BelRedDevils) 11 июля 2018 г.
🔜🏨😴#REDTOGETHER #WorldCup #FRABEL pic.twitter.com/P2NsrEiOQg
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