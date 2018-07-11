05:26 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сборная Бельгии вернулась в Москву после поражения в 1/2 финала ЧМ-2018


Сборная Бельгии вернулась в Москву после поражения от Франции в 1/2 финала чемпионата мира-2018 (0:1). Бельгийцы будут готовиться к матчу за 3-е место. Соперник определится во встрече Хорватия - Англия, которая состоится сегодня, 11 июля.

Франция - Бельгия

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/2 финала
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