Сборная Бельгии вернулась в Москву после поражения в 1/2 финала ЧМ-2018

Сборная Бельгии вернулась в Москву после поражения от Франции в 1/2 финала чемпионата мира-2018 (0:1). Бельгийцы будут готовиться к матчу за 3-е место. Соперник определится во встрече Хорватия - Англия, которая состоится сегодня, 11 июля.

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