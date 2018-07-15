Сборная Бельгии "вернула" болельщикам деньги за купленные перед ЧМ-2018 телевизоры

Бельгийская компания по продаже электроники и бытовой техники возместит клиентам деньги за купленные перед чемпионатом мира телевизоры. В мае магазин Krefel устроил акцию, в соответствии с которой деньги за купленный телевизор будут возвращены клиенту, если сборная Бельгии на ЧМ-2015 забьет больше 15 голов. Предложение действовало на телевизоры с диагональю экрана не менее 55 дюймов.

- Мы это сделали! наши "дьяволы" забили больше 15 мячей на чемпионате мира в России! Таким образом, мы вернем деньги тысячам клиентов, которые купили телевизоры, – говорится в сообщении компании в Твиттере.