Сборная Бельгии "вернула" болельщикам деньги за купленные перед ЧМ-2018 телевизоры

Бельгийская компания по продаже электроники и бытовой техники возместит клиентам деньги за купленные перед чемпионатом мира телевизоры. В мае магазин Krefel устроил акцию, в соответствии с которой деньги за купленный телевизор будут возвращены клиенту, если сборная Бельгии на ЧМ-2015 забьет больше 15 голов. Предложение действовало на телевизоры с диагональю экрана не менее 55 дюймов.
- Мы это сделали! наши "дьяволы" забили больше 15 мячей на чемпионате мира в России! Таким образом, мы вернем деньги тысячам клиентов, которые купили телевизоры, – говорится в сообщении компании в Твиттере.
NOUS L’AVONS FAIT! 🇧🇪 Nos diables ont marqué plus de 15 goals lors de la Coupe du Monde en Russie ! Cela veut dire que nous allons rembourser des milliers de clients qui ont acheté une télévision ! pic.twitter.com/0BVckcjeBQ– Krëfel (@Krefel) 14 июля 2018 г.