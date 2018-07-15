Сборная Бельгии: "Спасибо, Россия"

Сборная Бельгии опубликовала прощальное видео из России с чемпионата мира-2018. На турнире бельгийцы добрались до полуфинала, где уступили Франции (0:1), а в матче за третье место победили Англию (2:0). Бронза - лучший результат ЧМ в истории Бельгии.

"До свидания, Россия. Спасибо. Из Бельгии с любовью", - говорится в сообщении сборной в Твиттере, при это слово "спасибо" было продублировано на русском языке.