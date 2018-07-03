Сборная Бельгии прилетела в Москву после победы над Японией

Самолет со сборной Бельгии приземлился в Москве. Бельгийцы прилетели из Ростова-на-Дону, где в 1/8 финала чемпионата мира-2018 в понедельник переиграли Японию (3:2), уступаю по ходу встречи со счетом 0:2.

На время турнира Бельгия базируется в подмосковном Дедовске. В 1/4 финала бельгийцам предстоит игра с Бразилией. Пройдет она 6 июля в Казани.

"Москва. Спокойной ночи!" - говорится в сообщении на странице команды в Твиттере.

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Все о чемпионате мира-2018 по футболу //

Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ