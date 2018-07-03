04:14 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сборная Бельгии прилетела в Москву после победы над Японией


Самолет со сборной Бельгии приземлился в Москве. Бельгийцы прилетели из Ростова-на-Дону, где в 1/8 финала чемпионата мира-2018 в понедельник переиграли Японию (3:2), уступаю по ходу встречи со счетом 0:2.

На время турнира Бельгия базируется в подмосковном Дедовске. В 1/4 финала бельгийцам предстоит игра с Бразилией. Пройдет она 6 июля в Казани.

"Москва. Спокойной ночи!" - говорится в сообщении на странице команды в Твиттере.

Бельгия - Япония

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
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