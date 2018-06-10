Сборная Австралии заселилась на базу в Казани

Сборная Австралии только что въехала на базу казанского "Ак Барса", где будет жить во время ЧМ-2018.
Завтра по плану у них пройдет открытая тренировка на стадионе "Трудовые резервы". 16 июня австралийцы проведут свой первый матч против команды Франции. Начало встречи на "Казань-Арене" в 13.00 по московскому времени. (Артур ЕНИКЕЕВ)
Сборная Австралии заехала на базу "Ак Барса"! Автобус и 7 машин сопровождения. Встречали 4 журналиста и 2 казанских школьника. #ЧМ2018 #SoccerAid2018 #RUSSIA2018 pic.twitter.com/h6SnOOH8DC– Артур Еникеев (@nogeira86) 10 июня 2018 г.