Сборная Австралии использовала дрон, чтобы посмотреть тренировку Гондураса

Сборная Австралии перед ответным стыковым матчем чемпионата мира-2018 против Гондураса использовала дрон, чтобы посмотреть тренировку соперника. Аппарат был замечен над стадионом в Сиднее во время тренировки команды Гондураса. Как сообщает 101 Great Goals, гондурасцы посчитали, что таким образом австралийцы пытались узнать слабые стороны команды.

Напомним, первая встреча между командами закончилась вничью – 0:0. Ответная игра пройдет завтра, 15 ноября, и начнется в 12.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.