15:59 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сборная Аргентины вместо Паредеса вызвала Переса для участия в ЧМ-2018

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Полузащитник "Ривер Плейт" Энцо Перес вызван в состав сборной Аргентины для участия в чемпионате мира-2018, информирует пресс-служба национальной команды. Он заменит хавбека Мануэля Лансини, который получил разрыв передней связки колена на тренировке команды.

Ласини был в заявке аргентинцев на ЧМ-2018 из 23-х человек. По правилам, в случае травмы одного игрока можно вызвать футболиста из резервного списка. Из полузащитников у сборной Аргентины в резерве находились игрок "Зенита" Леандро Паредес, хавбек "Ромы" Диего Перотти ​и Перес.

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