Сборная Аргентины вместо Паредеса вызвала Переса для участия в ЧМ-2018

Полузащитник "Ривер Плейт" Энцо Перес вызван в состав сборной Аргентины для участия в чемпионате мира-2018, информирует пресс-служба национальной команды. Он заменит хавбека Мануэля Лансини, который получил разрыв передней связки колена на тренировке команды.

Ласини был в заявке аргентинцев на ЧМ-2018 из 23-х человек. По правилам, в случае травмы одного игрока можно вызвать футболиста из резервного списка. Из полузащитников у сборной Аргентины в резерве находились игрок "Зенита" Леандро Паредес, хавбек "Ромы" Диего Перотти ​и Перес.

[SELECCIÓN MAYOR] El volante Enzo Pérez será el futbolista que reemplazará a Manuel Lanzini en la convocatoria. pic.twitter.com/0mUb7ygs7r – Selección Argentina (@Argentina) 9 июня 2018 г.

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