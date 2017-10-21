10:16 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сборная Аргентины сыграет в "Лужниках" с Россией, с Нигерией - в Краснодаре

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Сборная России, как и предполагал "СЭ", проведет контрольный матч с командой Аргентины 11 ноября в Москве на главном стадионе чемпионата мира-2018 - "Лужники", сообщает официальный сайт Ассоциации футбола Аргентины. Отмечается, что 14 ноября аргентинцы сыграют против Нигерии. Встреча пройдет на стадионе "Краснодара".

Напомним, что сборная России сыграет 14 ноября на арене "Санкт-Петербург" с Испанией 23 марта 2018 года подопечные Станислава Черчесова в Москве встретятся с Бразилией. Стадион и время начала этой встречи РФС объявит позже.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Tribunal Z

Мутко не подумал. Надо было играть с Аргентиной в Питере, а с Испанией в Москве. Вроде такой пост, а ньюансов не замечает Виталий Леонтьевич

10:45