Сборная Аргентины сыграет в "Лужниках" с Россией, с Нигерией - в Краснодаре

Сборная России, как и предполагал "СЭ", проведет контрольный матч с командой Аргентины 11 ноября в Москве на главном стадионе чемпионата мира-2018 - "Лужники", сообщает официальный сайт Ассоциации футбола Аргентины. Отмечается, что 14 ноября аргентинцы сыграют против Нигерии. Встреча пройдет на стадионе "Краснодара".
Напомним, что сборная России сыграет 14 ноября на арене "Санкт-Петербург" с Испанией. 23 марта 2018 года подопечные Станислава Черчесова в Москве встретятся с Бразилией. Стадион и время начала этой встречи РФС объявит позже.
[SELECCIÓN MAYOR] @Argentina 🇦🇷 agenda dos amistosos en Rusia para el mes próximo: ante el local y frente a Nigeria https://t.co/JhSS6otEUB pic.twitter.com/B2g65TCe7n– Selección Argentina (@Argentina) 21 октября 2017 г.
- Сборная России (футбол)
- Станислав Черчесов
- Сборная Аргентины (Футбол)
- Сборная Бразилии (футбол)
- Сборная Испании (Футбол)
- Сборная Нигерии (футбол)
Tribunal Z
Мутко не подумал. Надо было играть с Аргентиной в Питере, а с Испанией в Москве. Вроде такой пост, а ньюансов не замечает Виталий Леонтьевич
10:45