Сборная Аргентины проведет закрытую тренировку после поражения от хорватов на ЧМ-2018

Сборная Аргентины решила провести закрытую тренировку после поражения от команды Хорватии в матче группового этапа чемпионата мира (0:3), информирует пресс-служба ФИФА. После двух матчей аргентинцы имеют в своем активе одно очко и занимают третье место в группе.

Изначально предполагалось, что занятие в подмосковных Бронницах будет частично открытым для представителей СМИ. Однако впоследствии статус тренировки был изменен.

Сборная Аргентины выступает в группе D. Ей предстоит сыграть против Нигерии (26 июня, Санкт-Петербург).

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