Сборная Аргентины привезла три тонны продуктов в Россию

Сборная Аргентины привезла три тонны продуктов на подмосковную базу национальной команды в городе Бронницы. Это было сделано для того, чтобы члены сборной могли питаться привычными для них продуктами во время чемпионата мира.

- Сборная привезла с собой все традиционные для Аргентины продукты питания: говядина, свинина, вареная сгущенка, мате и многое другое, - цитирует ТАСС посла Аргентины в России Рикардо Лагорио. - Всего около трех тонн продуктов. Также в Бронницы из Аргентины уже приехали шеф- повара, которые будет готовить для команды.

Сборная Аргентины в рамках группового этапа сыграет с командами Исландии (16 июня, Москва), Хорватии (21 июня, Нижний Новгород) и Нигерии (26 июня, Санкт-Петербург).