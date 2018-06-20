Сборная Аргентины прилетела в Нижний Новгород

Сборная Аргентины прибыла в Нижний Новгород на матч группового турнира чемпионата мира-2018 против Хорватии, сообщает ТАСС. Несмотря на ураганный ветер и дождь, несколько фанатов встречали футболистов у гостиницы. Болельщики с флагами Аргентины кричали и махали руками, приветствуя игроков, когда они на автомобилях въезжали на территорию отеля.

Аргентина в стартовом матче ЧМ-2018 сыграла вничью с Исландией (1:1). С Нигерией аргентинцы встретятся 21 июня.

Аргентина – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 21 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 18.00 (время московское)