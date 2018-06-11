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Сборная Аргентины предстала в образе гладиаторов


Защитник сборной Аргентины Кристиан Ансальди опубликовал в своем Инстаграме фотографию, сделанную на базе команды в подмосковных Бронницах. Стены помещения украшены фотографиями аргентинских игроков, изображенных в образе гладиаторов.

 

Todos con la misma ilusión. VAMOS ARGENTINA...

Публикация от Cristian Ansaldi 🇦🇷🇪🇸⚽️🇮🇹🇷🇺 (@cristianansaldi) 10 Июн 2018 в 12:11 PDT

Сборная Аргентины в рамках группового этапа встретится с командами Исландии (16 июня, Москва, "Спартак"), Хорватии (21 июня, Нижний Новгород) и Нигерии (26 июня, Санкт-Петербург).

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