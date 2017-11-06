Сборная Аргентины отправилась на тренировку в усеченном составе

Прибывшие в Москву игроки сборной Аргентины для матча с Россией отправились на первую тренировку. Первое занятие финалисты чемпионата мира-2014 проведут в Тушино на новой базе "Спартака". Среди отправившихся на тренировку нет Лионеля Месси и Хавьера Маскерано. (Ярослав СУСОВ)
Товарищеский матч между сборными России и Аргентины состоится 11 ноября в Москве на стадионе "Лужники". Встреча начнется в 16.00 по московскому времени.
Сборная Аргентины уже в Москве!!! #РоссияАргентина pic.twitter.com/2SGyR639BJ– Ярослав Сусов (@YaroSusov) 6 ноября 2017 г.
Все! Билья и компания уехали на тренировку. Месси и Маскерано с ними нет! #РоссияАргентина pic.twitter.com/uueFDvJcvq– Ярослав Сусов (@YaroSusov) 6 ноября 2017 г.
AngelDim
Очень плохой мальчик... а тренироваться не надо?
10:05
Очень плохой мальчик
А чего они так рано прилетели,за 5 дней до игры?
10:01