Сборная Аргентины отправилась на тренировку в усеченном составе

Прибывшие в Москву игроки сборной Аргентины для матча с Россией отправились на первую тренировку. Первое занятие финалисты чемпионата мира-2014 проведут в Тушино на новой базе "Спартака". Среди отправившихся на тренировку нет Лионеля Месси и Хавьера Маскерано. (Ярослав СУСОВ)

Товарищеский матч между сборными России и Аргентины состоится 11 ноября в Москве на стадионе "Лужники". Встреча начнется в 16.00 по московскому времени.