09:31 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сборная Аргентины отправилась на тренировку в усеченном составе

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Прибывшие в Москву игроки сборной Аргентины для матча с Россией отправились на первую тренировку. Первое занятие финалисты чемпионата мира-2014 проведут в Тушино на новой базе "Спартака". Среди отправившихся на тренировку нет Лионеля Месси и Хавьера Маскерано. (Ярослав СУСОВ)

Товарищеский матч между сборными России и Аргентины состоится 11 ноября в Москве на стадионе "Лужники". Встреча начнется в 16.00 по московскому времени.

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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КОММЕНТАРИИ (2)
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AngelDim

Очень плохой мальчик... а тренироваться не надо?

10:05

Очень плохой мальчик

А чего они так рано прилетели,за 5 дней до игры?

10:01