Сборная Аргентины без Месси проводит тренировку после матча с Россией

22 футболиста сборной Аргентины начали первую тренировку после товарищеского матча с Россией (1:0). Только нападающий Лионель Месси покинул расположение команды и не примет участия в игре с Нигерией. (Ярослав СУСОВ)

Напомним, вчера Месси провел на поле 90 минут в матче с россиянами.

Аргентинцы в ближайшее время отправятся в Краснодар, где начнут подготовку ко встрече с нигерийцами. Она состоится на стадионе "Краснодар" во вторник, 14 ноября.

Походка льва. Главное о Месси в "Лужниках" // Россия – Аргентина: что происходит в командах после матча. LIVE!