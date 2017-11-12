11:46 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сборная Аргентины без Месси проводит тренировку после матча с Россией


22 футболиста сборной Аргентины начали первую тренировку после товарищеского матча с Россией (1:0). Только нападающий Лионель Месси покинул расположение команды и не примет участия в игре с Нигерией. (Ярослав СУСОВ)

Напомним, вчера Месси провел на поле 90 минут в матче с россиянами.

Аргентинцы в ближайшее время отправятся в Краснодар, где начнут подготовку ко встрече с нигерийцами. Она состоится на стадионе "Краснодар" во вторник, 14 ноября.

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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