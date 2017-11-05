Сборная Аргентины 6 ноября приступит к тренировкам на стадионе "Спартака"

Сборная Аргентины на официальном сайте опубликовала график подготовки к товарищескому матчу с командой России, который пройдет 11 ноября. Аргентинцы приступят к занятиям 6 ноября на стадионе "Спартака". Отмечается, что "Открытие Арена" находится в 35 минутах езды от места расположения сборной.

Команда начнет тренировки не в полном составе. Ожидается, что полностью сборная соберется 7 ноября.

5 ноября приедут Эмилиано Инсуа и Эвер Банега. 6 ноября к сборной присоединятся Серхио Агуэро, Николас Отаменди, Мауро Икарди, Алехандро Гомес, Хавьер Маскерано, Лионель Месси, Матиас Краневиттер, Эмилиано Ригони, Леандро Паредес, Эмануэль Маммана, Маркос Акунья, Эдуардо Сальвио, Федерико Фасио, Диего Перотти и Серхио Ромеро. 7 ноября приедут Анхель Ди Мария, Науэль Гусман, Дарио Бенедетто, Кристиан Павон, Энцо Перес и Фернандо Беллуски.

Аргентицы проведут одну полностью открытую для прессы тренировку, четыре тренировки, которые будут открыты для СМИ только первые 15 минут, а также четыре закрытых от журналистов занятия.

Напомним, что Аргентина сыграет с Россией 11 ноября в Москве на стадионе "Лужники". Встреча начнется в 16.00 по московскому времени.