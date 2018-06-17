Сборная Англии прилетела в Волгоград для участия в первом матче группового этапа чемпионата мира-2018 против команды Туниса, информирует официальный Твиттер англичан.
📍 Volgograd#threelions pic.twitter.com/xTULgejxAf– England (@England) 17 июня 2018 г.
Англия сыграет в группе G с командами Туниса (18 июня, Волгоград), Панамы (24 июня, Нижний Новгород) и Бельгии (28 июня, Калининград).
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