18:11 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сборная Англии прилетела в Волгоград


Сборная Англии прилетела в Волгоград для участия в первом матче группового этапа чемпионата мира-2018 против команды Туниса, информирует официальный Твиттер англичан.

Англия сыграет в группе G с командами Туниса (18 июня, Волгоград), Панамы (24 июня, Нижний Новгород) и Бельгии (28 июня, Калининград).

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