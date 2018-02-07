Сборная Англии представила новую форму к чемпионату мира-2018

Официальный Твиттер сборной Англии опубликовал фотографии новой формы национальной команды. Домашний и гостевой комплекты выполнены в традиционных для сборной цветах – белом и красном.
В этой форме команда будет выступать на чемпионате мира-2018. Англия играет в группе G, где ее соперниками будут Бельгия, Панама и Тунис.
The 2018 England Collection. Available next month from https://t.co/GgR7DxkaZ9. pic.twitter.com/az695cYCod– England (@England) 7 февраля 2018 г.
7 февраля 2018 г.
vivalaliberta!
баламошка, без твоего "баламутства" этот сайт выглядел бы намного сиротливей..доброго вечера!-)
19:21