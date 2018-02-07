Сборная Англии представила новую форму к чемпионату мира-2018

Официальный Твиттер сборной Англии опубликовал фотографии новой формы национальной команды. Домашний и гостевой комплекты выполнены в традиционных для сборной цветах – белом и красном.

В этой форме команда будет выступать на чемпионате мира-2018. Англия играет в группе G, где ее соперниками будут Бельгия, Панама и Тунис.