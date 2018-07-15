Сборная Англии поблагодарила Россию за организацию ЧМ-2018

Сборная Англии поблагодарила Россию за организацию чемпионата мира-2018. Вчера английская национальная команда уступила в матче за третье место сборной Бельгии (0:2).

- Спасибо, Россия! Пора отправляться домой, - сообщается в официальном Твиттере сборной Англии.

В финале чемпионата мира сыграют сборные Франции и Хорватии.

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)

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