Сборная Англии поблагодарила Россию за организацию ЧМ-2018

Сборная Англии поблагодарила Россию за организацию чемпионата мира-2018. Вчера английская национальная команда уступила в матче за третье место сборной Бельгии (0:2).
- Спасибо, Россия! Пора отправляться домой, - сообщается в официальном Твиттере сборной Англии.
Thank you, Russia. Time to head home. #threelions pic.twitter.com/6RxZUqCVKS– England (@England) 15 июля 2018 г.
В финале чемпионата мира сыграют сборные Франции и Хорватии.
Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)