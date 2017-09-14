Сайт ФИФА вновь заработал после сбоя в связи со стартом продаж билетов на ЧМ-2018

Сайт Международной федерации футбола (ФИФА) заработал в штатном режиме после сбоя, связанного с большим ажиотажем вокруг приобретения билетов на чемпионат мира 2018 года в России. Продажи стартовали в 12:00 по московскому времени, однако довольно скоро раздел сайта ФИФА, на котором можно приобрести билеты, стал недоступным. Спустя чуть более чем два часа билетный раздел сайта ФИФА вновь заработал в штатном режиме.

- В качестве альтернативного варианта, вы можете заказать не более четырех пакетов билетов на определенную команду на матчи сборной по вашему выбору. В виде исключения, если вы заказываете нефиксированные билеты для болельщиков, ваша заявка может включать в себя пакет до восьми матчей, - говорится в сообщении ФИФА. - В случае обнаружения ФИФА каких-либо нарушений ограничений продажи билетов (даже после подтверждения покупки), покупка билетов может быть отменена, а все билеты, распределенные заказчику, в конечном итоге будут аннулированы. В таком случае, заказчик билета должен будет заплатить 20 процентов или, если аннулирование билетов произошло в течение 48 часов до назначенной даты матча, 100 процентов от совокупной стоимости аннулированных билетов.