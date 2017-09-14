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13:20 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сайт ФИФА не справился с нагрузкой из-за старта продаж билетов на ЧМ-2018


Билетный раздел сайта Международной федерации футбола (ФИФА) недоступен в связи с ажиотажем вокруг приобретения билетов на чемпионат мира 2018 года, информирует "Р-Спорт".

Старт продаж на российский чемпионат мира состоялся в четверг в 12:00 по московскому времени. После непродолжительной работы раздел сайта ФИФА, на котором можно приобрести билеты, оказался недоступным для многих пользователей. При попытке зайти и авторизоваться в соответствующий раздел возникает надпись: "Мы сожалеем, но данную страницу невозможно найти".

Как сообщалось ранее, продажа билетов на чемпионат мира в России будет осуществляться только через сайт ФИФА.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20170914/1125720747.html

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