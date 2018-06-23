Саво Милошевич: "Получается, теперь нужны люди, которые будут исправлять ошибки тех, кто сидит перед монитором"

Вице-президент Футбольного союза Сербии Саво Милошевич остался недовольно судейством в матче второго тура чемпионата мира против команды Швейцарии. Швейцария выиграла со счетом 2:1, забив победный гол на 90-й минуте.

- Я не понимаю, зачем нам нужен VAR, если он не работает. Сегодня весь мир видел ошибку судьи, - цитирует "Р-Спорт" Милошевича. - Я думал, что VAR нам нужна, чтобы исправлять ошибки арбитров. Значит нам теперь нужны люди, чтобы исправлять ошибки тех, кто сидит перед монитором? А потом у нас появится 100 специальных арбитров, которые все равно не увидят то, что увидел весь мир.