Саутгейт высоко оценил организацию чемпионата мира и поблагодарил Россию за него

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт на пресс-конференции после поражения от Бельгии в матче за третье место чемпионата мира-2018 (0:2) отметил организацию турнира в России.

- Хочу поблагодарить всех, - начал Саутгейт. - Нас принимали в России фантастически, организация была прекрасной, все волномеры относились к нам очень тепло. Многое говорилось об отношения между двумя нашими странами, но все в России относились к нам очень хорошо. Спасибо и британским журналистам, которые чувствовали себя частью команды. Они задавали правильные вопросы. (Гоша ЧЕРНОВ)