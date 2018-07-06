Саутгейт продлит контракт до 2022 года, если выведет сборную Англии на Евро-2020

Британские СМИ сообщили, при каких условиях главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт продлит контракт.

Как информирует The Telegraph, нынешний контракт специалиста действует до 2020 года. Если он выведет команду на Евро-2020, соглашение будет продлено до 2022 года.

В 1/4 финала ЧМ-2018 сборная Англии сыграет со сборной Швеции.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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