Саутгейт посоветовал игрокам сборной Англии не читать прессу во время ЧМ-2018

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт посоветовал футболистам не читать прессу во время чемпионата мира-2018. По его словам, это может сказаться на эмоциональном состоянии игроков.

- Хорошо, когда игроки контактируют с фанатами, - цитирует The Independent Саутгейта. - Но очень важно понимать, что все, что вы пишете, может быть истолковано неправильно. И на эмоциях лучше не читать, что пишут.

Я не могу им что-то запретить, у себя в комнатах они могут делать все, что захотят. Но будет ли чтение прессы хорошей идей?

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