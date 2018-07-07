Саутгейт пережил страшный момент после победы над Швецией. Видео

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после победы над Швецией (2:0) в 1/4 финала чемпионата мира (2:0) пережил не особо приятный момент. Специалист фотографировался с счастливыми фанатами, когда один из них нагло схватил тренера за шею и, плотно обняв рукой в борцовском стиле, сделал совместный снимок. По лицу Саутгейта можно было заметить неловкость ситуации, однако он взял себя в руки и широко улыбнулся.

Болельщик был достаточно угрожающего вида, весь в наколках. После совместной фотографии он повернулся спиной к Саутгейту с просьбой оценить его тату: "Посмотри на мою спину, Гарет. Гарет, посмотри на мою спину".