Саутгейт готов вернуть Руни в сборную Англии?

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассматривает возможность вызова в команду нападающего "Эвертона" Уэйна Руни, утверждает Sun. По информации источника, специалист удовлетворен формой 31-летнего форварда на старте сезона-2017/18.

Нападающий может получить приглашение на отборочные матчи чемпионата мира 2018 года против Мальты и Словакии. Отметим, что форвард не вызывался в национальную команду после назначения Саутгейта на пост главного тренера.

Напомним. в 1-м туре чемпионата Англии Руни отметился голом, который принес "Эвертону" победу над "Стоук Сити" (1:0). Также форвард отмечался результативными действиями во время подготовки к сезону.