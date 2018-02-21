Саудовскую Аравию могут не допустить на чемпионат мира-2018 из-за конфликта с Катаром

ФИФА следит за ситуацией с вмешательством политических структур в футбол в Саудовской Аравии и ОАЭ из-за конфликта с Катаром, сообщает AS. К федерациям футбола этих стран могут быть применены санкции. В частности, сборную Саудовской Аравии могут не допустить на чемпионат мира-2018.

Беспокойство ФИФА вызвало поведение аравийцев во время Кубка Персидского залива, который прошел в декабре. Государственные СМИ Саудовской Аравии выступили с воинственной риторикой перед матчем сборной Бахрейна против Катара, пообещав команде большие денежные бонусы за победу над "террористами". Кроме того, известны случаи отказа команд из Саудовской Аравии играть против катарских клубов в азиатской Лиге чемпионов.

Азиатская конфедерация футбола (АФК) уже предупредила Саудовскую Аравию о возможных санкциях. Таким же образом может поступить ФИФА, если будут доказаны случаи политического вмешательства в футбол. Организация не заинтересована в том, чтобы футбольные команды становились участниками политических акций.

Напомним, Саудовская Аравия является соперником сборной России по групповому турниру чемпионата мира-2018. Эти команды 14 июня откроют чемпионат матчем в Москве.