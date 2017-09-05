Саудовская Аравия вышла на ЧМ-2018, Австралия - в "стыках"

Сборная Саудовской Аравии выиграла у Японии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018. В стартовом составе японцев появился бывший игрок ЦСКА Кейсуке Хонда. Этот результат вывел аравийцев в финальную стадию чемпионата мира впервые с 2006 года.

На третье место в группе опустилась Австралия - она сыграет в четвертом раунде за право участия в международных "стыках" с Сирией.

До Саудовской Аравии участие в чемпионате мира-2018 в России вместе с хозяевами турнира себе гарантировали: Бразилия, Иран, Япония, Мексика, Бельгия и Корея. Всего в турнире примут участие 32 сборные.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Азия

3-й раунд

Группа B

Саудовская Аравия - Австралия - 1:0 (0:0)

Гол: Аль-Муваллад, 63.