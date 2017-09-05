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22:28 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Саудовская Аравия вышла на ЧМ-2018, Австралия - в "стыках"

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Сборная Саудовской Аравии выиграла у Японии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018. В стартовом составе японцев появился бывший игрок ЦСКА Кейсуке Хонда. Этот результат вывел аравийцев в финальную стадию чемпионата мира впервые с 2006 года. 

На третье место в группе опустилась Австралия - она сыграет в четвертом раунде за право участия в международных "стыках" с Сирией.

До Саудовской Аравии участие в чемпионате мира-2018 в России вместе с хозяевами турнира себе гарантировали: БразилияИранЯпонияМексикаБельгия и Корея. Всего в турнире примут участие 32 сборные.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Азия

3-й раунд

Группа B

Саудовская Аравия - Австралия - 1:0 (0:0)

Гол: Аль-Муваллад, 63.

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/asia/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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PvsZ

БенЛаден-тим, велкам ту Раша))

22:40