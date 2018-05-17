Саудовская Аравия - в шаге от России в новом рейтинге ФИФА

Сборная России сохранила свою позицию в рейтинге ФИФА. Команда Станислава Черчесова занимает рекордно низкое – 66-е место, на которое она опустилась в начале апреля с 63-й строчки, обновив свой антирекорд.

Ранее худшим результатом сборной было 65-е место, на котором она располагалась в октябре и ноябре 2017 года. Лидером рейтинга ФИФА остается сборная Германии, на втором месте – Бразилия, а замыкает тройку лидеров Бельгия.

Саудовская Аравия – соперник сборной России в групповом этапе, поднялась с 70-го на 67-е место. Сборные Египта и Уругвая сохранили свои позиции и занимают 46-ю и 17-ю строчку.

Контрольный матч сборной России перед чемпионатом мира-2018 состоится против австрийцев 30 мая в Инсбруке, начало – в 21.45 по московскому времени.

Рейтинг на 17 мая 2018 года:

1 (1). Германия – 1544 очка

2 (2). Бразилия – 1384

3 (3). Бельгия – 1346

4 (4). Португалия – 1306

5 (5). Аргентина – 1254

6 (6). Швейцария – 1179

7 (7). Франция – 1166

8 (8). Испания – 1162

9 (9). Чили – 1146

10 (10). Польша – 1128...

17 (17). Уругвай – 976…

46 (46). Египет – 636…

66 (66). РОССИЯ – 493.

67 (70). Саудовская Аравия – 458.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Сборная России на чемпионате мира по футболу //

Свежие новости о чемпионате мира по футболу – здесь