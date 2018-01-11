Саудовская Аравия проведет товарищеские матчи с Германией и Италией перед чемпионатом мира-2018

Соперник сборной России по групповому этапу чемпионата мира-2018 Саудовская Аравия проведет пять товарищеских матчей в рамках подготовки к турниру. Главный тренер команды Хуан Антонио Пицци подчеркнул, что такой график поспособствует успешному результату.

– Мы будем много работать, чтобы люди гордились нами, – цитирует arabnews.com Пицци. – Мы готовы к чемпионату мира. Мы посетили большое количество игр национального чемпионата, и я считаю, что разработанная программа повысит наши шансы на достойное выступление на чемпионате мира.

Саудовская Аравия в преддверии мирового первенства сыграет со сборными Ирака (27 февраля), Украины (23 марта), Бельгии (28 марта), Италии (28 мая), Перу (3 июня) и Германии (8 июня).