Саудовская Аравия проведет товарищеские матчи с Германией и Италией перед чемпионатом мира-2018

Соперник сборной России по групповому этапу чемпионата мира-2018 Саудовская Аравия проведет пять товарищеских матчей в рамках подготовки к турниру. Главный тренер команды Хуан Антонио Пицци подчеркнул, что такой график поспособствует успешному результату.
– Мы будем много работать, чтобы люди гордились нами, – цитирует arabnews.com Пицци. – Мы готовы к чемпионату мира. Мы посетили большое количество игр национального чемпионата, и я считаю, что разработанная программа повысит наши шансы на достойное выступление на чемпионате мира.
Саудовская Аравия в преддверии мирового первенства сыграет со сборными Ирака (27 февраля), Украины (23 марта), Бельгии (28 марта), Италии (28 мая), Перу (3 июня) и Германии (8 июня).
glazun.de
Молодцы, а мы играем с Австрией и Турцией))) Но ничего, мы еще поборимся с Саудитами за третье место!)
15:55
makszhernov
это что то не вероятное!!! Люди хорош работать на дядю, начинай зарабатывать реальные деньги самостоятельно!!! http://zenclicks.ru/public/343471374198620104
15:31