Саудовская Аравия объявила состав на ЧМ-2018. В заявке 3 игрока из ла лиги

Сборная Саудовской Аравии на официальной странице в Твиттере опубликовала окончательный состав из 23-х игроков на чемпионат мира-2018.

вратари - Мохаммед Аль-Овайс ("Аль-Ахли"), Яссер Аль-Мосайлем ("Аль-Ахли"), Абдуллах Аль-Муайуф ("Аль-Хиляль");

защитники - Осама Хавсави, Ясир Аль-Шахрани, Мохаммед Аль-Бурайк, Али Аль-Болеахи (все - "Аль-Хиляль"), Мансур Аль-Харби, Мотаз Хавсави (оба - "Аль-Ахли"), Омар Хавсави ("Аль-Наср");



полузащитники - Салман Аль-Фарадж, Абдуллах Атиф, Абдулмалек Аль-Хаибри (все - "Аль-Хиляль"), Салем Аль-Давсари ("Вильярреал", Испания), Хаттан Бахебри, Хуссейн Аль-Могави, Абдулла Аль-Хайбари, Мохамед Кану (все - "Аль- Шабаб"), Яхья Аль-Шехри ("Леганес", Испания), Тайсир Аль-Джассим ("Аль-Ахли");



нападающие - Моханнад Ассири ("Аль-Ахли"), Мохаммед Аль-Сахлави ("Аль-Наср"), Фахад Аль-Муваллад ("Леванте", Испания).

Напомним, что на ЧМ-2018 Саудовская Аравия сыграет в групповом турнире с Россией (14 июня), Уругваем (20 июня) и Египтом (25 июня).