Саудовская Аравия объяснила инцидент на борту самолета

На борту самолета, перевозившего сборную Саудовской Аравии в Ростов, произошел небольшой инцидент, информирует пресс-служба федерации футбола этой страны. Ранее сообщалось, что в воздухе загорелся один из двигателей лайнера.

- Федерация футбола КСА заявляет, что делегация сборной благополучно добралась до Ростова-на-Дону, где пройдет игра со сборной Уругвая. Федерация опровергает слухи о случившемся пожаре и сообщает, что произошел лишь небольшой инцидент, - сообщается в русскоязычном Твиттере сборной Саудовской Аравии.

📄 | Комментарий пресс-службы



Федерация футбола КСА заявляет, что делегация сборной благополучно добралась до Ростова-на-Дону, где пройдёт игра со сборной Уругвая. Федерация опровергает слухи о случившемся пожаре и сообщает, что произошёл лишь небольшой инцидент. pic.twitter.com/h3EzJwrtin – Сборная КСА по футболу (@SaudiNT_RU) 18 июня 2018 г.

Сборная Саудовской Аравии прилетела на матч чемпионата мира-2018 с Уругваем, который состоится 20 июня в Ростове.

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