23:32 18 июня | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Саудовская Аравия объяснила инцидент на борту самолета


На борту самолета, перевозившего сборную Саудовской Аравии в Ростов, произошел небольшой инцидент, информирует пресс-служба федерации футбола этой страны. Ранее сообщалось, что в воздухе загорелся один из двигателей лайнера.

- Федерация футбола КСА заявляет, что делегация сборной благополучно добралась до Ростова-на-Дону, где пройдет игра со сборной Уругвая. Федерация опровергает слухи о случившемся пожаре и сообщает, что произошел лишь небольшой инцидент, - сообщается в русскоязычном Твиттере сборной Саудовской Аравии.

Сборная Саудовской Аравии прилетела на матч чемпионата мира-2018 с Уругваем, который состоится 20 июня в Ростове.

 Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи //
Как попасть на чемпионат мира-2018: где купить билеты  

Опрос

Кто выиграет чемпионат мира по футболу-2018?
голосовать
К комментариям
2
Материалы других СМИ