Саудовская Аравия, Египет, Уругвай – соперники России в группе чемпионата мира-2018

В Кремле в ходе жеребьевки группового турнира чемпионата мира-2018 определились соперники сборной России по группе А. Ими стали Египет, Саудовская Аравия и Уругвай.
Матч-открытие состоится в "Лужниках" 14 июня. Соперником России станет Саудовская Аравия. Начало - в 18.00 по Москве.
Игра против Египта пройдет в Санкт-Петербурге 19 июня, начало – в 21.00.
С Уругваем россияне встретятся в Самаре 25 июня, начало игры – в 17.00.
В 1/8 финала две лучшие команды, которые выйдут в плей-офф из российской группы, встретятся с двумя лучшими представителями квартета B, который составили Португалия, Испания, Марокко, Иран.
Напомним, что по правилам в одной группе не могло быть больше двух команд из одной конфедерации.
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приморец1988
отскочили..
19:53
vladMU72
0:0 c саудитами ,1:1 с Египтом ,0:1 с Уругваем. Вот точно говорю,так и будет
19:50
Persv
Тот самый случай, когда можно выйти из группы не забив ни одного мяча. Играем 0:0 с еще высокомотивированными саудитами,( Ур-Ег 2:0) ничья с крепостной стеной Египта, (Ур-Сауд 3:0) и достойный проигрыш совсемнемотивированному Уругваю (Ег-Сауд 0:0). Итого: 2 очка, разность 0-1 и задача выполнена-мы вышли из группы
19:42
spetrov
roland2013, с другой стороны, вылетать там можно будет от любого. Тем более нам не привыкать за редким исключением. Так что по большому счету без разницу. Из группы если выйдем, даже если проиграем тут же, всего лишь привычно будем болеть каждый за своих фаворитов.
19:40
roland2013
Даже если выйдем в 1/8 ...это будут похороны:Испания или Португалия, лучше была бы любая другая группа кроме Англии с Бельгией...
19:35
spetrov
zoostation, довод принят. Посмотрим, как окажется в итоге.
19:30
Serenky25
У нас самое главное это вратарь и игрок Реал Мадрида в нападении
19:29
zoostation
spetrov/// Не забывай недавний товарняк Нигерия-Аргентина 4-2. Так что борьбы в этой группе будет много. Может быть и серьёзная неожиданность будет в виде невыхода Аргентины... Ну и Исландию не стоит сбрасывать со счетов. На Евро в них тоже никто не верил.
19:27
zukunft
Порядок игр не радует. Тот случай, когда можно досрочно закончить турнир не проиграв ни одного матча. Минимальная победа над пока ещё мотивированными саудитами, ничья с крепостной стеной Египта и только победа (несостоявшаяся) над Уругваем. У трёх команд по пять очков и по разнице россияне третьи.
19:25
Новоуепинни
Очкуется что скора в газетах всякие плохие статьи про жеребьевки начнут вываливаца, бгг
19:25
Социалист Сафронов 2.0
Египет и Уругвай на голову сильнее России.
19:25
Slim Taller
Don Slim Taller, белорус ну ты дал "Египет не слабее Уругвая", бугага)))))) Это соперник уровня Саудовской Аравии, поэтому в их матче я не удивлюсь, если Саудовская Аравия обыграет Египет)......... По силе Египет сейчас одна из лучших африканских сборных,наряду с Камеруном.А с неграми играть очень тяжело.Футболистов уровня Салаха у нас нет.
19:23
spetrov
zoostation, в этом плане? Понятно. Почему-то кажется, что именно Хорватия. Нигерия выстреливает иногда, но бабушка надвое сказала, в этот ли раз. Исландия все-таки по привычке представляется ниже уровнем. Хорватия - испытанный боец.
19:21
Don
hottie, ещё один фантазер, рвалка то не сломается?)
19:19
zoostation
spetrov zoostation, а D-то с чего вдруг. Нормальный средний разброс./// Ну потому что с ходу я не могу определиться кто выйдет из неё вместе с Аргентиной. Остальные 3 равны. А в других группах сразу видно две команды фаворита.
19:18
Don
Slim Taller, белорус ну ты дал "Египет не слабее Уругвая", бугага)))))) Это соперник уровня Саудовской Аравии, поэтому в их матче я не удивлюсь, если Саудовская Аравия обыграет Египет)
19:17
spetrov
zoostation, а D-то с чего вдруг. Нормальный средний разброс.
19:15
rusfed 2.0
(с) So, the groups in order of difficulty, according to Fifa coefficients: Group F Germany, Mexico, Sweden, South Korea Ave coefficient: 1048.7625. Group C France, Australia, Peru, Denmark Ave coefficient: 1039.3975. Group B Portugal, Spain, Morocco, Iran Ave coefficient: 1031.105. Group D Argentina, Iceland, Croatia, Nigeria Ave coefficient: 986.7075. Group G Belgium, Panama, Tunisia, England Ave coefficient: 957.88. Group H Poland, Senegal, Colombia, Japan Ave coefficient: 948.275. Group E Brazil, Switzerland, Costa Rica, Serbia Ave coefficient: 744.565. Group A Russia, Saudi Arabia, Egypt, Uruguay Ave coefficient: 700.41.
19:15
zoostation
Нормальный жребий в целом. Групп смерти практически нет, ну если только группа D.
19:13
Новоуепинни
Напомнило, как на думских выборах одна партия тоже по слепой жеребьевке в 95% получает 1 строчку в бюллетенях, гы
19:13
rusfed 2.0
Последняя по кэфу команда из всех - Россия, предпоследняя - Сауд.Аравия )
19:12
zvovs
Почему все смеялись когда вытащили Саудовскую Аравию? Вспомнили доклады Макларена? Группа правда самая слабая попалась, даже комментатор заметил.
19:12
ЗА Россию!
Если не выдут-будет позорище.Уругвай фаворит,Россия с Египтом за второе,но должны выходить.
19:10
Боснийский рефери
Думаю, первое место - Египет, второе - Уругвай, третье - наши и потом Саудовская Аравия. Но наши ни фига не выйдут!!!
19:09
sava_
Где-то мы такое проходили...бум потом улыбаться,и говорить что чей то опять нам не хватило, а кто то опять-таки покажет усы)))
19:08
mishel1983
а на Матче в Питер на вторую игру колумбийцев поставили))кстати было бы интересно))
19:07
spetrov
Еще бы Швейцарию (мечтательно). :)))
19:07
Slim Taller
Египет не слабее Уругвая.Саудовская Аравия соперник непонятный.Будет борьба за бронзу в группе.
19:07
Нефилим
У Франции лучше группа
19:07
Michl
Ну можно, конечно, побороться с саудами за третье место, но сложно будет...
19:06