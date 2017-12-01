Саудовская Аравия, Египет, Уругвай – соперники России в группе чемпионата мира-2018

В Кремле в ходе жеребьевки группового турнира чемпионата мира-2018 определились соперники сборной России по группе А. Ими стали Египет, Саудовская Аравия и Уругвай.

Матч-открытие состоится в "Лужниках" 14 июня. Соперником России станет Саудовская Аравия. Начало - в 18.00 по Москве.

Игра против Египта пройдет в Санкт-Петербурге 19 июня, начало – в 21.00.

С Уругваем россияне встретятся в Самаре 25 июня, начало игры – в 17.00.

В 1/8 финала две лучшие команды, которые выйдут в плей-офф из российской группы, встретятся с двумя лучшими представителями квартета B, который составили Португалия, Испания, Марокко, Иран.

Напомним, что по правилам в одной группе не могло быть больше двух команд из одной конфедерации.

Жеребьевка чемпионата мира-2018. Live!