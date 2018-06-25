Саудовская Аравия - Египет: прогноз букмекеров

В понедельник, 25 июня, в Волгограде пройдет матч заключительного тура группового турнира чемпионата мира по футболу-2018. Сборные Саудовской Аравии и Египта сыграют на стадионе "Волгоград Арена". Начало встречи – 17.00 по московскому времени.

Winline оценивает шансы Саудовской Аравии на победу с коэффициентом 4,43, на ничью – 3,53, а успех Египта – 1,85.

Знаешь, кто победит? Коэффициенты Winline – здесь.

Саудовская Аравия – Египет: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 17.00 (время московское)

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ЧМ-2018: турнирное положение – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь