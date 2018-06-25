Саудовская Аравия - Египет: Эль-Хадари сыграет с первых минут и станет самым возрастным игроком в истории ЧМ

Стал известен стартовый состав сборной Египта на матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира против Саудовской Аравии. С первых минут у африканцев сыграет вратарь Эссам Эль-Хадари и форвард Мохамед Салах.

Эль-Хадари станет самым возрастном игроком в истории чемпионатов мира. Он выйдет на поле в возрасте 45 лет и 161 день. Он побьет рекорд колумбийского голкипера Фарида Мондрагона, сыгравшего на мировом первенстве 2014 года в возрасте 43 лет и 3 дней.



Cтартовый состав Египта: Эль-Хадари, Габр, Хегази, Фатхи, Хамед, Мохсен, Салах, Абдельшафи, Эль-Нени, Саид, Трезеге.

Саудовская Аравия – Египет: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 17.00 (время московское)