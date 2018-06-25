Саудовская Аравия - Египет: Эль-Хадари проводит 159-й матч за сборную, Хавсави - 138-й

Вратарь сборной Египта Эссам Эль-Хадари в матче чемпионата мира-2018 против Саудовской Аравии проводит 159-й матч за национальную команду. По этому показателю 45-летний голкипер занимает 12-е место в мире и третье - в истории сборной. Больше всего игр за Египет провели мировой рекордсмен Ахмед Хассан (184) и Хоссам Хассан (169).

Для Ахмеда Фатхи сегодняшняя игра стала 130-й, он догнал голландца Эдвина ван дер Сара и немца Лукаса Подольски, а также обошел испанца Андреса Иньесту и датчанина Петера Шмайхеля.

Капитан Саудовской Аравии Осама Хавсави сегодня проводит 138-ю игру за сборную и входит в топ-50 в мире по данному показателю, обгоняя лучшего бомбардира в истории ЧМ немца Мирослава Клозе. Рекордсмен Саудовской Аравии по играм за сборную - Мохаммед Аль-Деайя (178), уступающий в мире только Ахмеду Хассану.

Онлайн-трансляция матча Саудовская Аравия - Египет