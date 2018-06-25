Саудовская Аравия - Египет: аравийцы выиграли первый матч ЧМ с 1994 года

Сборная Саудовской Аравии обыграла команду Египта в заключительном матче группового турнира чемпионата мира по футболу - 2:1. Для аравийцев это первая победа в финальной стадии ЧМ с 1994 года. Тогда сборная выиграла в группе у Марокко (2:1) и Бельгии (1:0) и проиграла Голландии (1:2), а в 1/8 финала уступила будущим бронзовым призерам сборной Швеции.

После этого аравийцы принимали участие в трех финальных стадиях чемпионатов мира подряд, но не одержали ни одной победы, а на ЧМ-2002 к тому же уступили Германии со счетом 0:8. На ЧМ-2010 и 2014 команда не пробилась.

Сборная Египта второй раз участвует в финальной стадии чемпионата мира и до сих пор не одержала ни одной победы. На ЧМ-1990 египтяне сыграли два матча вничью и один проиграли, на турнире в России уступили во всех трех играх.

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