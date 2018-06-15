Саудовец отдал за такси 30 тысяч рублей вместо трех

Болельщик из Саудовской Аравии в Москве отдал за такси от стадиона "Лужники" до своей гостиницы на проспекте Мира (расстояние около 20 километров. - Прим. "СЭ") почти 30 тысяч рублей, информирует "Р-Спорт".

- После матча болельщик из Саудовской Аравии вызвал такси до гостиницы. По его словам, он договорился с таксистом заплатить за проезд 3 тысячи рублей, но по окончании поездки с его банковской карты списали почти 30 тысяч рублей, после этого он обратился в правоохранительные органы, - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что уже в ночь на 15 июня подозреваемый был задержан. По данному факту проводится проверка.

Накауне сборная России одержала победу над командой Саудовской Аравии (5:0) в стартовом матче чемпионата мира.

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