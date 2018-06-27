Саудовец отдал мошеннику 15 миллионов рублей за VIP-перелет Москва-Волгоград

У гражданина Саудовской Аравии под предлогом организации VIP-авиаперелета из Москвы в Волгоград были похищены более 15,6 миллиона рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. На эти средства пострадавший собирался организовать перелет для себя и своих друзей.

По словам источника, деньги иностранец передал мошеннику вечером 24 июня. На следующий день в Волгограде состоялся матч группового турнира чемпионата мира между сборными Саудовской Аравии и Египта (2:1).

– В столичную полицию обратился гражданин Саудовской Аравии и сообщил, что неизвестные люди похитили у него 120 тысяч долларов и 110 тысяч евро, пообещав при этом организовать VIP-авиаперелеты по маршруту Москва – Волгоград для него и компании его друзей, – сказал источник. – На Мытной улице иностранец передал деньги, но мошенник скрылся и не стал выполнять взятые на себя обязательства.

Отмечается, что полиция возбудила уголовное дело по статье "Мошенничество" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).