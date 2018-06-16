Саркози заявил, что впечатлен атмосферой на чемпионате мира

Экс-президент Франции Николя Саркози впечатлен атмосферой чемпионата мира. Он счастлив видеть, что Россия принимает этот турнир.

Саркози прилетел в Казань, чтобы понаблюдать за матчем между сборными Австралии и Франции (1:2). Накануне он был в Москве.

- Весь мир смотрит на Казань и Россию, где проходит такое удивительное событие, как футбольный чемпионат мира, - цитирует ТАСС Саркози. - Футбол - это универсальный спорт, который должен объединять. Я счастлив за россиян, которые получили такую замечательную возможность - принимать это событие.

Атмосфера в Москве фантастическая, стадион - удивительный. Я прибываю в Казань, мне говорили, что холодно. На самом деле - очень тепло, солнце светит.

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире - здесь