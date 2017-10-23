Саранская школа олимпиийского резерва вошла в список тренировочных баз ЧМ-2018

Саранская спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике включена в число тренировочных баз чемпионата мира-2018, сообщает Welcome 2018 со ссылкой на министра целевых программ Мордовии Алексея Меркушкина. Отмечается, что у школы есть все необходимое для размещения футбольной сборной: современная инфраструктура, тренировочная площадка, выгодное расположение недалеко от аэропорта и стадиона, но при этом в лесном массиве.

- Мы рассчитываем на то, что наше предложение заинтересует одну из 32 команд-участниц мирового первенства, – сказал Меркушкин. – Здесь созданы прекрасные условия для спорта и отдыха: гостиница категории "4 звезды", шаговая доступность от тренировочного поля, близость к центру города и стадиону. К тому же мы имеем возможность передать в пользование команде комплекс в полном объеме со всей инфраструктурой. Саранск имеет очень выгодное географическое положение. Футболистам будет несложно добираться до других городов-организаторов. Ведь перелет на самолете до самого дальнего от нас города – Калининграда – составит всего два с небольшим часа. Сама школа олимпийского резерва в случае выбора получит хорошую экономическую поддержку, что повысит наши шансы по дальнейшему созданию на базе школы Центра спортивной ходьбы федерального значения.

В Саранске пройдут четыре матча группового турнира ЧМ-2018.