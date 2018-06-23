Сантьяго Ариас: "У Колумбии есть тактика против Левандовски"

Защитник сборной Колумбии Сантьяго Ариас уверен, что его команда сможет сдержать форварда сборной Польши Роберта Левандовски в матче группового турнира чемпионата мира-2018. Игра состоится в Казани 24 июня.

- Все мы понимаем, что матчи в группе сложные, - цитирует "Р-Спорт" Ариаса. - Мы сделали выводы из прошлого матча. Уже думаем о Польше и хотим победить эту команду. У поляков много сильных игроков. Конечно, выделяется Левандовски. Но у нас есть тактика, которую мы будем использовать. Важно держать мяч, тогда у нас будут моменты и шансы забить. Мы изучаем все о сборной Польше. У нас есть футболисты, способные сыграть против Левандовского, которые могут приклеиться к нему и остановить. Надеюсь, это случится завтра.

С точки зрения психологии мы хорошо готовы к матчу. Мы знаем, чего хотим, и стремимся к этой цели. Мы хотим выйти в плей-офф.

Польша - Колумбия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское)