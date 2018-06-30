Сантуш призвал португальцев со всеми мира взяться за руки во время исполнения национального гимна в матче с Уругваем

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш обратился к болельщикам своей команды в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира против Уругвая.

- Любая поддержка очень важна. Было бы интересно, если во время гимна португальцы со всего мира возьмутся за руки и создадут мощную энергию, потому что нам будет нужна такая поддержка, - цитирует Сантуша пресс-служба ФИФА.



Встреча Уругвай - Португалия пройдет сегодня, 30 июня, на стадионе "Фишт" в Сочи.

Уругвай - Португалия: чемпионат мира по футболу, 30 июня 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 21.00 (время московское)

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире - здесь //

ЧМ-2018: сетка и пары плей-офф - здесь, календарь матчей и расписание по городам - здесь