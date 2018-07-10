Сантуш останется главным тренером сборной Португалии до 2020 года

Президент Федерации футбола Португалии Фернанду Гомеш отметил, что главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш сохранит свой пост. Португальцы, напомним, вылетели с ЧМ-2018 в 1/8 финала, проиграв Уругваю.

– Все должно быть по плану, – цитирует A Bola Гомеша. – После победы на Евро-2016 мы приняли решение продлить контракт с Сантушем до 2020 года. Решение было взвешенным, мы понимали все перспективы и возможные проблемы, знали, что будет ЧМ-2018. Тот факт, что план на турнир не выполнен, не означает, что нам нужно все менять. Впереди Лига Наций, отбор на Евро-2020. Мы остаемся чемпионами Европы и будем защищать этот титул.