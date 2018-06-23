Сантьго Ариас: "У Колумбии есть план по нейтрализации Левандовски"

Защитник сборной Колумбии Сантьяго Ариас рассказал о том, как оборона его команды будет противостоять Роберту Левандовски в завтрашнем матче. Колумбия встретится с Польшей в 21:00 на стадионе "Казань Арена".

- Что нужно улучшить после матча с Японией, чтобы выиграть?

- Мы все надеемся выиграть. Все матчи очень сложные. В прошлом матче у нас были ошибки, но мы боролись до самого конца.

- Левандовски в отборе забил уйму голов, но промолчал против Сенегала. Как вы будете противостоять ему?

- Да, у него много сильных сторон. У нас есть план по нейтрализации Левандовски. Мы будем и атаковать. В футболе очень важно выигрывать дуэли. Нужно приклеиться к Левандовски, нужно держать его близко все 90 минут. (Артур ЕНИКЕЕВ)

Сборная Колумбии выступает в группе H. Ей предстоит встретиться с Польшей (24 июня, Казань) и Сенегалом (28 июня, Самара).

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