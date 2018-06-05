Сане пожелал Германии выиграть чемпионат мира в России

Полузащитник "Манчестер Сити" Лерой Сане, не попавший в окончательную заявку сборной Германии на чемпионат мира-2018, отметил, что разочарован этим решением. Однако, по его словам, нужно принять его.

– Конечно, я разочарован тем, что не приму участия в чемпионате мира, но необходимо принять это решение, я приложу максимум усилий, чтобы стать сильнее. Желаю сборной Германии только успехов в России. Возьмите этот титул!,– написал Сане в Твиттере.

Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи //

Как попасть на чемпионат мира-2018: где купить билеты